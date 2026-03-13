ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile İranlı yetkililer arasında dikkat çeken bir söz düellosu yaşandı.

Hegseth, Washington’da düzenlediği basın toplantısında İran yönetiminin saldırılardan korkarak saklandığını iddia etti. İran liderliğini hedef alan Hegseth, “Liderlikleri çaresiz ve saklanıyor. Farelerin yaptığı budur” ifadelerini kullandı.

Bu sözlere İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani’den yanıt geldi.

Laricani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Tahran’da düzenlenen Kudüs yürüyüşüne katılan üst düzey İranlı yetkililerin fotoğraflarını paylaştı.

ABD Savunma Bakanı’nın açıklamalarına tepki gösteren Laricani, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Hegseth! Bizim liderlerimiz halkın içinde oldu ve hâlâ halkın içindedir. Peki sizin liderleriniz? Epstein’ın adasında!”