ABD-İsrail, 28 Şubat tarihinde İran’a hava harekatları başlatmış, savaş, İran’ın İsrail’e ve ABD üslerine misillemeleriyle bölge ülkelerine sıçramıştı.

Saldırıların ilk gününde İran’ın dini lideri Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey İranlı isim öldürülmüştü. İran, Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’i yeni dini lider olarak seçerken savaş, 15’inci gününde karşılıklı saldırılarla devam ediyor.

Rusya’yla 2022 yılından beri savaşta olan Ukrayna’nın devlet başkanı Volodimir Zelenski, New York Times‘a ABD’nin talebi sonrası İran’a karşı bölgeye (Körfez ülkeleri ve Ürdün’e) İHA ve uzman ekibi gönderdiklerini açıklamıştı.

'UKRAYNA MEŞRU HEDEF'

İran’dan yaşanan duruma tepki geldi. İranlı yetkili İbrahim Azizi, Ukrayna’nın ‘savaşa fiilen dahil olarak meşru hedef olduğunu’ ifade etti.

Azizi, sosyal medya hesabından şunları söyledi, “Başarısız Ukrayna, İsrail rejimine insansız hava aracı desteği sağlayarak, fiilen savaşa dahil olmuş ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51’inci maddesi uyarınca tüm topraklarını İran için meşru bir hedef haline getirmiştir.”

Yetkilinin işaret ettiği BM Şartı’nın 51’inci maddesi, BM üyelerine somut saldırıda ‘meşru müdafaa’ hakkı veriyor.