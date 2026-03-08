İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ABD’de ve İsrail’in saldırılarında hayatını kaybetmesi sonrası yapılması beklenen seçimle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Seçimi yapacak Uzmanlar Meclisi’nin üyesi, yeni lideri seçtiklerini söyledi.

İran Uzmanlar Meclisi üyesi Ahmad Alamolhoda devlet medyasına yaptığı açıklamada, ABD-İsrail saldırılarında öldürülen Ayetullah Ali Hamaney’in yerine geçecek liderin belirlendiğini söyledi.

Yarı resmi Mehr haber ajansının aktardığına göre Alamolhoda, artık her şeyin Uzmanlar Meclisi Başkanı Hüseyni Buşehri’ye bağlı olduğunu ve kararın kamuoyuna açıklanmasından şu anda onun sorumlu olduğunu belirtti.

Alamolhoda, yeni liderin adının güvenlik gerekçesi ile açıklanmadığını söyledi.

İSRAİL TEHDİT ETMİŞTİ

İsrail’den İran’a yeni Dini Lider seçimi konusunda tehdit dolu bir mesaj geldi. İsrail ordusu, Hamaney'in yerine geçecek herhangi bir kişiyi ve bir sonraki liderin atanmasında yer alan herkesi takip edeceklerini belirtti.

Açıklamada, "Halef seçmek üzere yapılacak toplantıya katılmayı düşünen herkesi uyarıyoruz; sizi de hedef almaktan çekinmeyeceğiz" ifadeleri yer aldı.