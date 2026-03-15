Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, İran Milli Kadın Futbol Takımı’ndan üç sporcunun, takımın geri kalanıyla birlikte ülkelerine dönmeye karar verdiğini açıkladı.

Başlangıçta Avustralya’da kalan yedi oyuncudan dördü böylece İran’a dönme yolunu seçmiş oldu.

İLTİCA VE TARTIŞMALAR

Avustralya, Kadınlar Asya Kupası sırasında İran milli marşına tepki gösteren oyunculara iltica hakkı tanımıştı. Karar, ABD Başkanı Donald Trump dahil uluslararası figürler tarafından da gündeme taşınmıştı.

Avustralya’daki yetkililer, oyuncuların kararlarını bildirmesinin ardından seçeneklerini tekrar değerlendirmelerine fırsat verdi. Geriye kalan sporcular ise ülkede kalma haklarını sürdürüyor.