İranlı bazı sosyal medya hesaplarında, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun İran özel timleri tarafından kaçırıldığını konu alan kurgusal bir animasyon video paylaşıldı. Gerçek dışı bir senaryoya dayanan görüntüler, kısa sürede sosyal medya platformlarında gündem oldu.

Videonun sonunda yer alan ve “Yıkılış” anlamına gelen “Squd” ifadesi dikkat çekerken, paylaşım farklı çevrelerde tartışma yarattı. Söz konusu animasyonun resmi bir kurum tarafından hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.