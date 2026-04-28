İran bağlantılı 'Hanzala' hacker grubu, Basra Körfezi'nde görevli 2.379 ABD deniz piyadesinin kişisel verilerini sızdırdığını öne sürdü.

Fars Haber Ajansı'nın duyurduğu olayda, grup ABD'ye "Güvenliğiniz bir yanılgıdan ibaret" mesajı verdi. Sızdırılan verilerde askerlerin isimlerinin yanında; ev adresleri, aile detayları, görev yaptıkları askeri üsler ve alışveriş alışkanlıkları gibi bilgiler de sızdırıldı.

Şimdilik listenin sadece küçük bir kısmını paylaşan Hanzala grubu, gerektiği takdirde tüm arşivi yayımlamakla ABD’yi tehdit ediyor.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

İddialara ilişkin ABD makamlarından henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Uzmanlar, bu tür siber saldırı ve veri sızıntısı iddialarının dikkatle incelenmesi gerektiğini vurguluyor.