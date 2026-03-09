İran’da yeni dini liderin kim olacağına ilişkin tartışmalar sürerken, Uzmanlar Meclisi üyesi Ali Hüseyni Eşkuri konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Dini liderin belirlenmesinin Uzmanlar Meclisi’nin en önemli görevlerinden biri olduğunu belirten Eşkuri, "Bu süreç tamamlanmış ve ülkenin kaderini belirleyecek, gerekli şartları taşıyan bir lider Uzmanlar Meclisi tarafından seçilmiştir" dedi.

HAMANEY'İN OĞLU SEÇİLDİ

Mücteba Hamaney

İran'da yeni liderin seçiminden sorumlu Rehber Meclisi, yaptığı yazılı açıklamada, "Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hamaney’i Uzmanlar Meclisi üyelerinin ezici oy çoğunluğuyla İran İslam Cumhuriyeti’nin üçüncü lideri olarak belirleyip ilan ettiğini duyurur." ifadesini kullandı.

Rehber Meclisi, ABD-İsrail saldırılarına rağmen liderin seçilmesi çalışmasının "dikkatli ve yoğun bir değerlendirmeyle" bugün gerçekleşen olağanüstü oturumla tamamlandığını belirtti.