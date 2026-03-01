İsrail ve ABD’nin saldırılarına misilleme olarak İran’ın fırlattığı füzenin Beyt Şemeş’teki bir binaya isabet etmesi sonucu 8 İsrailli yaşamını yitirdi.
İran'ın saldırısının etkileri ortaya çıktı: Çok sayıda ölü var
İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında 8 kişi öldü. Kudüs yakınındaki kentte saldırının izleri görüntülendi.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
İran'dan fırlatılan bir füze, Batı Kudüs yakınlarındaki Beit Şemeş kentinde bir binaya isabet etti.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bölgeye arama-kurtarma ekipleri ve çok sayıda sağlık personeli ile yaralıların tahliyesi için helikopterlerin sevk edildiği belirtildi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, 8 İsraillinin öldüğü olayda ikisi ağır, 28 kişinin yaralandığını açıkladı.
Ayrıca yaralıların çevre hastanelere nakledildiği kaydedildi.
Beyt Şemeş, Kudüs’e yaklaşık 30 kilometre mesafede yer alıyor.
Kaynak: AA