Yeniçağ Gazetesi
01 Mart 2026 Pazar
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Anasayfa Dünya İran'ın saldırısının etkileri ortaya çıktı: Çok sayıda ölü var

İran'ın saldırısının etkileri ortaya çıktı: Çok sayıda ölü var

İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında 8 kişi öldü. Kudüs yakınındaki kentte saldırının izleri görüntülendi.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
İran'ın saldırısının etkileri ortaya çıktı: Çok sayıda ölü var - Resim: 1

İsrail ve ABD’nin saldırılarına misilleme olarak İran’ın fırlattığı füzenin Beyt Şemeş’teki bir binaya isabet etmesi sonucu 8 İsrailli yaşamını yitirdi.

1 15
İran'ın saldırısının etkileri ortaya çıktı: Çok sayıda ölü var - Resim: 2

İran'dan fırlatılan bir füze, Batı Kudüs yakınlarındaki Beit Şemeş kentinde bir binaya isabet etti.

2 15
İran'ın saldırısının etkileri ortaya çıktı: Çok sayıda ölü var - Resim: 3

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bölgeye arama-kurtarma ekipleri ve çok sayıda sağlık personeli ile yaralıların tahliyesi için helikopterlerin sevk edildiği belirtildi.

3 15
İran'ın saldırısının etkileri ortaya çıktı: Çok sayıda ölü var - Resim: 4

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, 8 İsraillinin öldüğü olayda ikisi ağır, 28 kişinin yaralandığını açıkladı.

4 15
İran'ın saldırısının etkileri ortaya çıktı: Çok sayıda ölü var - Resim: 5

Ayrıca yaralıların çevre hastanelere nakledildiği kaydedildi.

5 15
İran'ın saldırısının etkileri ortaya çıktı: Çok sayıda ölü var - Resim: 6

Beyt Şemeş, Kudüs’e yaklaşık 30 kilometre mesafede yer alıyor.

6 15
İran'ın saldırısının etkileri ortaya çıktı: Çok sayıda ölü var - Resim: 7
7 15
İran'ın saldırısının etkileri ortaya çıktı: Çok sayıda ölü var - Resim: 8
8 15
İran'ın saldırısının etkileri ortaya çıktı: Çok sayıda ölü var - Resim: 9
9 15
İran'ın saldırısının etkileri ortaya çıktı: Çok sayıda ölü var - Resim: 10
10 15
İran'ın saldırısının etkileri ortaya çıktı: Çok sayıda ölü var - Resim: 11
11 15
İran'ın saldırısının etkileri ortaya çıktı: Çok sayıda ölü var - Resim: 12
12 15
İran'ın saldırısının etkileri ortaya çıktı: Çok sayıda ölü var - Resim: 13
13 15
İran'ın saldırısının etkileri ortaya çıktı: Çok sayıda ölü var - Resim: 14
14 15
İran'ın saldırısının etkileri ortaya çıktı: Çok sayıda ölü var - Resim: 15
15 15
Kaynak: AA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro