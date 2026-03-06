Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran’ın son saldırılarında başkent Manama’da bir otel ile iki konutun isabet aldığını duyurdu. Açıklamada saldırı sonucu binalarda maddi hasar meydana geldiği, can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi.

Yetkililer, vurulan binalardan birinde çıkan yangının ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındığını kaydetti.

KATAR’DAN KINAMA

Katar Dışişleri Bakanlığı ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, hedef alınan binalardan birinde Körfez İşbirliği Konseyi Birleşik Askeri Komutanlığı’na bağlı Deniz Operasyonları Merkezi bünyesinde görev yapan Katar Deniz Kuvvetleri personelinin bulunduğunu bildirdi.

Açıklamada personelin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, İran’ın saldırıları kınandı ve Katar’ın Bahreyn’in yanında olduğu vurgulandı.

Saldırıların Bahreyn’in egemenliğinin ihlali olduğu ve bölgesel güvenliği tehdit ettiği ifade edildi.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

İsrail ve ABD, 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri operasyon başlatmıştı. Bunun üzerine İran da İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi bölge ülkelerindeki bazı hedeflere saldırılar düzenledi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD ve İsrail’in saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Bölgede karşılıklı saldırılarla gerilim sürüyor.