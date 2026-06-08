İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail’e karşı yürütülen askeri operasyonların sona erdiğini duyurdu. Açıklamada, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını yeniden başlatması durumunda daha sert karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.
Bu gelişme, jeopolitik risklerin azalabileceği yönünde beklentileri güçlendirdi.
BORSADA ALIMLAR HIZLANDI
Söz konusu açıklamanın ardından Borsa İstanbul’da alımlar belirgin şekilde hız kazandı. Özellikle bankacılık hisselerine yoğun talep geldi.
Bankacılık endeksi yüzde 4’e yakın primle öne çıkarken, genel endekste de yukarı yönlü hareket dikkat çekti.
FAİZ BEKLENTİLERİ FİYATLANIYOR
Merkez Bankası’nın bu hafta açıklayacağı faiz kararı öncesinde banka hisselerinde görülen güçlü yükseliş, piyasalarda politika faizinin sabit tutulacağı beklentisini öne çıkardı.
Analistler, bankacılık hisselerindeki hareketin faiz beklentilerine duyarlılığın yüksek olduğunu gösterdiğini belirtiyor.
BİST 100 YÜKSELİŞTE
Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, gün içinde yüzde 1,16 oranında yükselişle 13 bin 855 puan seviyesinden işlem görüyor.
Uzmanlar, jeopolitik gelişmelerin yanı sıra merkez bankası kararlarının kısa vadede piyasa yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor.