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Kaynak: AA

İran devlet televizyonuna göre, Sistan ve Beluçistan eyaletinin Mehristan kentinde silahlı saldırılar düzenlendi. Düzenlenen saldırılar sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Haberde, Mehristan Besic kadın birliği komutanı Efsane Akila’nın “terörist grupların” silahlı saldırısı sonucu öldüğü aktarıldı. Saldırının nerede, nasıl ve hangi grup tarafından yapıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Mehristan kentinde bir polis aracına da silahlı saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Saldırıda yaralanan polis memurunun kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İran’ın Sistan ve Beluçistan eyaleti son zamanlarda sık sık çatışmalara ve silahlı saldırılara sahne oluyor.

İranlı yetkililer açıklamalarında ABD ve İsrail’in ülkede karışıklık çıkarmak istediğini ve bu nedenle ülkedeki silahlı grupları yönlendirdiğini belirtiyor.