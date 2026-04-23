Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen bir basın toplantısının ardından İran’ın devrik Şahı’nın oğlu Rıza Pehlevi protesto saldırısına uğradı. Federal Basın Konferansı binası çıkışında yaşanan olayda, kalabalık arasından bir aktivist Pehlevi’ye domates sosu fırlattı. Saldırı sırasında Pehlevi’nin omuz ve boyun bölgesine kırmızı sıvı bulaştığı görüldü. Kısa süreli panik yaşanırken güvenlik güçleri hızla müdahale etti.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından Alman polisi saldırgan olduğu belirlenen bir kişiyi gözaltına aldı. Yetkililer bölgede güvenlik önlemlerini artırırken, saldırıya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi. Sıvının domates sosu olduğu resmi açıklamalarla netlik kazandı.

SALDIRININ NEDENİ

Aktivistin kimliği açıklanmazken, protestonun gerekçesi olarak Pehlevi’nin yüzünün İran’da satılan bir ketçap şişesine benzetilmesi gösterildi. Bu detay, olayın sosyal medyada hızla yayılmasına neden oldu.

“REJİM YIKILMALI” ÇIKIŞI GÜNDEMDE

Pehlevi, Berlin’deki temasları sırasında İran yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu. İran’da rejim değişikliği çağrısını yineleyen Pehlevi, ABD ile ilişkiler konusunda da dikkat çeken ifadeler kullandı. “İran’ın ‘Amerika’ya ölüm’ sloganından ‘Tanrı Amerika’yı korusun’ sloganına geçeceğini hayal edebiliyor musunuz? Ben edebiliyorum” sözleri geniş yankı uyandırdı.

‘DİPLOMASİYE YETERİNCE ŞANS VERİLDİ’

Pehlevi ayrıca İran-ABD ilişkilerine dair yaptığı değerlendirmede, mevcut diplomatik sürecin yetersiz kaldığını savundu. “Sanki bir anda pragmatist olmuşlar gibi bu insanlarla muhatap olacaksınız, ancak ben bunun gerçekleşeceğini hiç sanmıyorum. Diplomasiye şans verilmemesi gerektiğini söylemiyorum ama bence diplomasiye artık yeterince şans verildi” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI TEPKİLER BEKLENİYOR

Yaklaşık 50 yıldır sürgünde yaşayan Pehlevi, İran’daki siyasi idamlar konusunda uluslararası topluma çağrıda bulundu. “Özgür dünya bir şeyler mi yapacak yoksa bu katliamı sessizce mi izleyecek?” sözleriyle dikkat çeken Pehlevi, Avrupa ülkelerinden daha fazla destek istedi. Yaşanan protesto ise hem Almanya’da hem de uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.