4 Mart Çarşamba sabahı, uzun menzilli bir balistik füze Türk hava sahası yakınlarına ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı, NATO hava savunma sistemlerinin tehdide müdahale ettiğini ve "İran'dan fırlatılan" füzenin imha edildiğini duyurdu.

Bakanlık, "savaşın genişlemesine yol açacak her türlü eylemden kaçınılarak çatışmanın tırmandırılmaması" çağrısında bulunurken, NATO ve diğer müttefiklerle temasların sürdüğünü vurguladı.

Türkiye topraklarına ulaşan bu füze saldırısı herhangi bir can kaybına yol açmadı. Ancak Ankara, balistik füzenin İran'dan ateşlendiğinin, Irak ve Suriye hava sahalarını geçerek Türkiye'ye yöneldiğinin teyit edilmesinin ardından Tahran'a doğrudan bir uyarı gönderdi. Yapılan açıklamada, Türkiye'nin "kendisine yönelik her türlü düşmanca eyleme karşı cevap verme hakkını saklı tuttuğu" ifade edildi.

NATO SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ

NATO savunma sistemleri, İran füzelerine karşı ilk kez doğrudan müdahalede bulunarak balistik füzeyi Türk hava sahasına girmeden havada başarılı bir şekilde imha etti. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olay sonrası Cumhurbaşkanlığı, "her türlü düşmanca eyleme hukuk çerçevesinde karşılık verileceğini" vurguladı.

Anadolu Ajansı tarafından yayınlanan Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, Ankara'nın "ülke güvenliğini en üst düzeyde sağladığı ve topraklarını savunmak için gerekli her adımı tereddütsüz attığı" belirtildi.

KÖRFEZ'DE GERİLİM: PETROL TESİSLERİ VE BÜYÜKELÇİLİKLER HEDEFTE

Türkiye sınırlarındaki bu gelişmelere paralel olarak, Körfez bölgesindeki hassas noktalara yönelik saldırılar da devam etti. Suudi Arabistan, kendi topraklarına yönelik İran saldırılarına karşılık vermeye hazır olduğunu defalarca ilan etmesine rağmen; petrol sahaları, büyükelçilikler ve diplomatik binalar hedef alınmaya devam ediyor.

ABD Büyükelçiliği Saldırısı: 2 Mart Pazartesi sabahı, Riyad’daki ABD Büyükelçiliği’ne iki İHA ile saldırı düzenlendi. Suudi Savunma Bakanlığı sözcüsü, binada kısıtlı bir yangın ve maddi hasar oluştuğunu bildirdi.

İran Devrim Muhafızları, "bölgedeki Amerikan siyasi merkezlerini yok etme operasyonunun başladığını" duyurarak Riyad'daki elçilik saldırısını üstlendi. Trump'ın Tepkisi: ABD Başkanı Donald Trump, NewsNation ve CNN'e yaptığı açıklamalarda, "İran cevabımızı yakında görecek. Körfez ülkelerine yapılan saldırılar bizi şaşırttı, bu konuyla ilgileneceğiz," dedi.

RAS TANURA RAFİNERİSİ YENİDEN HEDEFTE

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'ndan bir yetkili, 4 Mart Çarşamba sabahı Aramco’ya ait Ras Tanura rafinerisine bir saldırı daha düzenlendiğini, ancak tedarik zincirinde bir aksama yaşanmadığını belirtti. Günlük 550 bin varilden fazla üretim kapasitesine sahip olan bu dev tesisin hedef alınması, küresel enerji güvenliği açısından büyük bir risk teşkil ediyor.

ANALİZ: RİYAD VE TAHRAN ARASINDA GİZLİ ÇIKAR ÇATIŞMASI MI?

Saldırılar, son dönemde İran ile diplomatik yakınlaşma içine giren ve karşılıklı büyükelçilikleri yeniden açan Suudi Arabistan için bir şok etkisi yarattı. Ancak uzmanlar, bu saldırı trafiğinin arkasında karmaşık bir jeopolitik tablo olabileceğine dikkat çekiyor.

Bazı analizlere göre; İran'ın saldırılarının özellikle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi Suudi Arabistan'ın bölgedeki en büyük ekonomik rakibi olan merkezleri hedef alması, dolaylı olarak Riyad'ın "Vizyon 2030" projelerine hizmet ediyor olabilir. Çünkü Suud yönetimi Dubai benzeri bir şehir kurmak ve yabancıları kendisine çekmek için büyük bir uğraş veriyordu. Bölgenin incisi olarak anılan BAE’nin ekonomik merkezlerin güvenilirliğinin sarsılması, Suudi Arabistan'ın bölgenin tek lojistik ve finans merkezi olma hırsıyla örtüşüyor. Bazı analizlere göre bu durum, Tahran ve Riyad arasında kamuoyuna yansımayan zımni bir çıkar örtüşmesi veya gizli bir anlaşma olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor.