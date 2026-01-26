YENİÇAĞ - Arslan BULUT / Görüş

İnternet çağında, artık köşe yazarlarının da televizyonda canlı yayın yapar gibi sıcak analiz yapması bekleniyor. Gerçi analiz yapmak için konu ile ilgili ya önceden bilgi sahibi olmak, ya da yeterli bilgi yoksa araştırma yapmak gerekir. Bu da zaman alır ve analizin sıcaklığı kaybolur.

Fakat bazı siyasilerin konuşmaları, doğrudan doğruya sıcak analizdir ve fazla bir yorum yapmayı gerektirmez...

Örnek olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Sky News Arabia’ya yaptığı açıklama gösterilebilir.

Fidan, “İran, coğrafyamızda çok büyük ve önemli bir komşudur. İran’daki istikrar; Türkiye, Körfez ülkeleri, Kafkasya ve hatta Afganistan’a kadar tüm bölgeyi etkiler” dedi. Fidan, sunucunun “ABD’nin İran’a müdahalesi ihtimali hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Amerikalı dostlarıma şunu söylerim: Bunu ikinci bir Venezuela’ya çevirmeyin. İran zaten büyük baskı altında... Yaptırımlar halkı zorluyor. İran müzakereye hazır ama onurunu kaybetmeyeceği bir yol bulunmalı. Köşeye sıkıştırıldığını hissederse en kötü senaryoya hazırlanır.”

***

Türkiye’nin Dışişleri Bakanı bunları söylerken, İsrail’in Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, Bakü’de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. İsrail Dışişleri Bakanı Sa’ar, Aliyev'i “ülkesini etkileyici başarılara taşıyan vizyoner bir lider” olarak tanımladı. Saar, "Bakü'de büyüleyici bir görüşme gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı'na dostluğu ve Azerbaycan'daki Yahudi yaşamına verdiği destek için teşekkür ettim. Bakü'ye, birçok sektörden İsrailli şirket ve kuruluşlardan oluşan üst düzey bir iş ve ekonomi heyetiyle geldim. Ortak hedefimiz; enerji, savunma, su, tarım, turizm ve daha birçok alanda ortaklığımızı derinleştirmektir. Stratejik ilişkilerimizi güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu arada ABD’nin İran açıklarındaki askeri yığınağı da tamamlandı. Hakan Fidan, “İran’ı köşeye sıkıştırmayın” derken, İran’ın sınır komşusu Azerbaycan’ın, bu sıcak günlerde İsrail ile stratejik işbirliğinin söz konusu olması tesadüf değildir.

Dolayısıyla “Azerbaycan, ABD’nin İran’a saldırısında kendi topraklarını ve hava sahsını kullandıracak mı, İsrail Dışişleri Bakanı bunun için mi Bakü’deydi” sorularını, Hakan Fidan’ın “İran’ı köşeye sıkıştırmayın, yoksa en kötü senaryoya hazırlanır” sözleriyle birlikte değerlendirmek gerekir...