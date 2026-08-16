Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Kaimpenah, internet erişiminin çeşitli kısıtlamalara tabi olduğu ülkede yaygın olarak kullanılan VPN hizmetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre Kaimpenah, güvenlik birimlerinin hazırladığı raporlara işaret ederek VPN kullanımının ülke açısından güvenlik riski yarattığını öne sürdü.

“CASUSLUK FAALİYETLERİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR”

Kaimpenah, VPN'lerin “düşmanın sızmasını ve casusluk faaliyetlerini kolaylaştırdığını” savundu.

VPN satışlarının aynı zamanda büyük bir ekonomik pazar oluşturduğuna değinen Kaimpenah, bazı kesimlerin bu alandan yılda yaklaşık 12 trilyon tümen, yani 64 milyon dolar gelir elde ettiğini söyledi.

Kaimpenah, söz konusu kazanca ilişkin, “Bu paranın kimin cebine gittiğini bilmiyoruz ancak İletişim Bakanlığı veya operatörlerin cebine gitmediğini biliyoruz” ifadelerini kullandı.

İRAN’DA İNTERNET KISITLAMALARI SÜRÜYOR

İran'da uluslararası internete erişim çeşitli sınırlamalara tabi tutulurken, yönetim daha geniş erişim sağlayan “Beyaz SIM Kart” uygulamasını belirli gruplara açmıştı.

Yabancı misyon çalışanları, diplomatlar, siyasiler, bazı gazeteciler, sanatçılar ve tanınmış kişilerin yararlanabildiği uygulamanın yüksek ücretler karşılığında üçüncü kişilere devredildiği yönündeki iddialar ise ülkede tartışmalara neden olmuştu.