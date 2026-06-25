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Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremin ardından bu ülkeye taziye dileklerini iletti.

Venezuela hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade eden Bekayi, İran'ın arama-kurtarma ve yardım operasyonlarında her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu açıkladı. İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kulivend de Venezuela Kızılhaçı ile temasa geçerek, depremden etkilenen bölgelere uzman yardım ve sağlık ekipleri göndermeye hazır olduklarını söyledi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde ardışık iki deprem olduğunu bildirmişti. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkedeki depremlerde en az 164 kişinin hayatını kaybettiğini, 971 kişinin yaralandığını açıklamıştı.