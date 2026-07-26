İran Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın İran gemisine saldırısı hakkında bir bildiri paylaştı.
Bildiride, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait ticaret gemisine yönelik gerçekleştirdiği ve bir denizcinin yaşamını yitirdiği saldırının Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın ihlali anlamına geldiği aktarıldı.
Saldırının, Ukrayna'nın İran'a yönelik düşmanlığının bir göstergesi olduğu ifade edilirken söz konusu saldırının şiddetle kınandığı açıklandı.
İran'ın uluslararası hukuk gereği meşru müdafaa hakkının olduğu vurgulanan bildiride, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ‘maceracılığının’ doğuracağı sonuçtan Ukrayna'nın sorumlu olacağı uyarısında bulunuldu.