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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu emniyetinin titizlikle yürüttüğü uluslararası uyuşturucu operasyonunda, İran’dan Türkiye’ye uyuşturucu madde sokan yabancı uyruklu şebeke çökertildi.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik sınırları aşan nefes kesen bir takibe imza attı.

İran’dan Türkiye’ye giriş yaparak Ordu’ya uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen yabancı uyruklu şahıslar, emniyetin radarına takıldı.

Adım Adım Takip, Suçüstü YakalamaNarkotik ve istihbarat ekiplerinin koordineli çalışmaları neticesinde, 21 Eylül 2026 günü İran’dan Ordu’ya gelen İran uyruklu 2 kadın şahıs yakın takibe alındı.

Günlerce süren fiziki takibin ardından, şüpheli kadınların 23 Eylül 2026 günü Tacikistan ve Afganistan uyruklu 2 erkek şahısla buluştuğu saptandı.

Buluşma esnasında kadınların, diğer şüphelilere bir el çantası teslim ettiğini belirleyen ekipler operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen yıldırım operasyonla yabancı uyruklu 4 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

EL ÇANTASINDAN ÖLÜM SAÇAN MADDE ÇIKTI

Suçüstü yapılan şüphelilerin üzerlerinde ve teslim edilen el çantasında yapılan detaylı aramalarda; 115 parça halinde toplam 820 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucunun parçalara bölünerek taşınması, şebekenin sevkiyat yöntemini de gözler önüne serdi.

4 ŞÜPHELİ DE DEMİR PARMAKLIKLAR ARKASINDA

Emniyetteki işlemleri tamamlanan yabancı uyruklu 4 şüpheli, Türk Ceza Kanunu’nun 188. Maddesi kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlıların tamamı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yetkililer, uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına karşı yürütülen kararlı mücadelenin aralıksız ve büyüyerek devam edeceğini vurguladı.