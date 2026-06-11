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Kaynak: Haber Merkezi

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçirecekleri" yönündeki tehdidine, "yanlış stratejiler ve fevri kararların ABD için kötü sonuçları olacağı" şeklinde yanıt verdi.

'TÜM DENGELER ALT ÜST OLACAK'

Yanlış stratejiler ve fevri kararların bölgedeki tüm dengeleri altüst ederek ABD için işleri daha da kötüleştireceğini, enerji altyapısını ve piyasaları havaya uçurarak Washington yönetiminin yıllarca içinden çıkamayacağı sonsuz bir bataklık oluşturacağını belirten Kalibaf, "Karşınızda bambaşka bir İran göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "çok uzak olmayan bir gelecekte" (Basra Körfezi'ndeki) Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğini belirtmişti.

Trump, İran'a dün gece düzenlenen saldırıların ardından, bu gece "daha kapsamlı ve şiddetli" saldırılar olacağını açıklamıştı.