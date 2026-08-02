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Kaynak: Haber Merkezi

İran resmi haber ajansı İRNA'ya göre Arakçi, Umman ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını duyurdu.

'HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA SON AŞAMADAYIZ'

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de Hürmüz Boğazı’nın statüsünün savaş öncesi dönemdeki gibi olmayacağını söyleyerek, "İran ile Umman arasındaki müzakereler sonuçlandırılma aşamasında olup, son safhasına geçmektedir. İran ile Umman arasındaki görüşmeler iki taraflıdır ve diğer tarafı ilgilendirmiyor" ifadesini kullandı.

Bekayi, ülkesinin, ABD'nin tehditleri karşısında pozisyon değiştirmeyeceğine atıf yaparak, "ABD'liler eğer maceracılık peşinde koşarsa kesin bir cevap alırlar" dedi.

WASHINGTON'UN TEHDİTLERİNE SERT CEVAP

Bekayi, ülkesinin, ABD'nin tehditleri karşısında pozisyon değiştirmeyeceğine atıf yaparak, "ABD'liler eğer maceracılık peşinde koşarsa kesin bir cevap alırlar." dedi.