İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik açıklamalarına sert karşılık verdi.

Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Neden teslim olmadığımızı mı merak ediyorsunuz? Çünkü biz İranlıyız” ifadelerini kullandı.

Paylaşımında İran haritasının bayrakla kaplandığı bir görsele de yer veren Arakçi’nin mesajı kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

WİTKOFF’UN SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD basınına yaptığı değerlendirmede, Washington yönetiminin Orta Doğu’daki askeri varlığını artırmasına rağmen İran’ın geri adım atmadığını belirtmişti.

Witkoff, Trump’ın, yoğun baskı ve bölgedeki güçlü ABD deniz konuşlanmasına rağmen İran’dan “Nükleer silah istemiyoruz, işte yapmaya hazır olduklarımız” şeklinde bir adım gelmemesini sorguladığını aktardı.

“Teslim olmak ifadesini kullanmak istemiyorum ama Trump, İran’ın neden hâlâ teslim olmadığını merak ediyor” sözleri ise Tahran yönetiminden sert yanıt aldı.