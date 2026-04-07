İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. İrevani, Trump’ın “Bir medeniyet yok olacak” şeklindeki ifadesini “son derece sorumsuz ve endişe verici” olarak nitelendirdi.

BM’DE DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’nın aktardığına göre İrevani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, çatışmaların sona erdirilmesi için kalıcı ve adil bir çözümün gerekliliğine vurgu yaptı.

Bu çözümün, saldırganlığın tamamen sona erdirilmesi ve tekrarını önleyecek güvenilir güvencelere dayanması gerektiğini ifade etti.

“SİVİL ALTYAPIYI HEDEF ALMA TEHDİDİ KABUL EDİLEMEZ”

Trump’ın açıklamalarına değinen İrevani, bu tür bir dilin uluslararası barış ve güvenliği korumakla görevli bir ülkenin liderine yakışmadığını söyledi. ABD Başkanı’nın köprüler, enerji santralleri ve diğer sivil altyapıyı hedef alma yönündeki ifadelerinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

İrevani, söz konusu söylemlerin savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar açısından tehlikeli bir yaklaşım içerdiğini dile getirdi.

“TASARI TEHLİKELİ EMSAL OLUŞTURUR”

Bahreyn tarafından sunulan tasarıya da değinen İrevani, bu metnin kabul edilmesi halinde temelsiz suçlamalara dayalı güç kullanımını normalleştirebileceğini savundu. Bunun bölgesel ve küresel ölçekte gerilimi artıracağı ve tehlikeli bir emsal oluşturacağı uyarısında bulundu.

NÜKLEER TESİSLER İÇİN UYARI

ABD’li yetkililerin nükleer tesisleri hedef almaya yönelik söylemlerine dikkat çeken İrevani, bu tür tehditlerin uluslararası kurumların güvenilirliğini zedelediğini ifade etti. Natanz, Buşehr, Erak ve Erdekan çevresindeki tesislere yönelik saldırılara işaret eden İrevani, özellikle Buşehr Nükleer Santrali çevresindeki gelişmelerin kaygı verici olduğunu söyledi.

İrevani, nükleer tesislere yönelik olası bir saldırının telafisi mümkün olmayan insani ve çevresel sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.