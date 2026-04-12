İran ile ABD arasında gerilim yeniden yükselirken, Tahran’dan Washington’a dikkat çeken bir mesaj geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD’nin son açıklamalarına sert ifadelerle karşılık verdi.

Kalibaf, İran’ın müzakere sürecinde iyi niyetli adımlar attığını belirterek, sürecin ilerlemesi için çaba gösterdiklerini ifade etti. Ancak olası bir askeri senaryoya karşı net konuşan Kalibaf, “Eğer savaşırsanız biz de savaşırız, eğer mantıkla gelirseniz biz de mantıkla cevap veririz” dedi.

GERİLİM HÜRMÜZ ÜZERİNDEN TIRMANIYOR

Açıklama, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’na yönelik sözlerinin ardından geldi. Trump, İslamabad’da gerçekleştirilen görüşmeler sonrası yaptığı değerlendirmede İran’ın verdiği sözleri tutmadığını öne sürmüştü.

Trump ayrıca ABD donanmasının Hürmüz Boğazı’nı abluka altına alabileceğini, bu adımın NATO ve bazı Körfez ülkeleri tarafından da desteklenebileceğini iddia etmişti.

KARŞILIKLI MESAJLAR SERTLEŞİYOR

İran tarafı ise bu açıklamalara karşılık, hem müzakereye açık olduklarını hem de askeri baskıya karşılık vermekten çekinmeyeceklerini vurguladı. Kalibaf’ın sözleri, iki ülke arasında tansiyonun daha da yükselebileceğine işaret etti.