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Kaynak: AA

Son haftalardaki açıklamalarında İran ile görüşmeyeceklerini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, dünkü açıklamasında "müzakereye açık" olduklarını duyurmuştu. İran'dan Trump'a müzakere yanıtı geldi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Trump'ın yeniden müzakere söylemlerine geri dönmesine yanıt verdi.

"ABD Başkanının 'müzakere yok'tan 'konuşmaya hazırız'a kadar karışık mesajlarına aldanmayın" ifadesini kullanan Rızai, "Petrol ve boğazlarla ilgili dengeler değişti. Durumu kurtarmaya çalışmak, yaklaşan şeyi durdurmaya yetmeyecek. İran'ın şartları yerine getirilene kadar görüşme yok. Nokta!" dedi.

İranlı yetkililer, ABD ile müzakerelere yeniden başlanması için Washington'un ablukayı ve ekonomik baskıları kaldırması, dondurulan İran varlıklarını serbest bırakması ve İsrail'in Lübnan'a ve Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması gibi 17 Haziran'da iki ülke arasında imzalanan mutabakatta yer alan şartların karşılanmasını bekliyor.