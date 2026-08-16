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Kaynak: AA

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı’na yönelik iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Azizi, paylaşımında Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi dönüşünde "İran’dan gelen suikast tehdidi" gerekçesiyle bir ikram kamyonu aracılığıyla uçak değiştirmesini hatırlatarak, ABD liderinin Hürmüz Boğazı söylemlerine tepki gösterdi. İranlı komisyon başkanı, ABD Başkanı’nın Hürmüz Boğazı hakkındaki bitmek bilmeyen blöflerini bir kenara bırakıp kendi emniyetine odaklanması gerektiğini, aksi halde yeniden bir yemek kamyonuna sığınmak durumunda kalabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, daha önce yaptığı bir konuşmada Amerikan Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nı tamamen kuşattığını öne sürmüş ve İran'ın yenilgiye uğratılmasının ardından söz konusu bölgeyi ABD toprağı ilan edeceğini iddia etmişti.

Açıklamalara yanıt veren İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise Hürmüz Boğazı’nın sosyal medya paylaşımlarıyla, savaş gemileriyle, talimatlarla ya da seçim vaatleriyle kontrol altına alınamayacağını; İran'ın hiçbir tehditten veya güç gösterisinden çekinmeyeceğini belirtmişti.

Öte yandan, Amerikan medyasına açıklama yapan bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın Hürmüz Boğazı ile ilgili sözlerinin bir "şaka" olduğunu savunmuştu.