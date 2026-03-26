İran’da “İran İçin Vatan Savunucuları” adıyla başlatılan kampanya, kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Kampanya kapsamında 12 yaşından büyük gönüllülerin, savaş sürecinde “vatanı savunanlara destek” vermesi için çağrı yapıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Tahran Kültür ve Sanat Yardımcısı Rahim Nadali, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, farklı alanlarda yetkinliği bulunan herkesin kampanyaya katılabileceğini belirtti. Nadali, gönüllülerin sahip oldukları becerilere göre çeşitli görevlerde yer alabileceğini ifade etti.

BİRÇOK ALANDA GÖREV ALABİLECEKLER

Açıklamaya göre katılımcılar; devriye faaliyetleri, istihbarat desteği, araç kontrolü gibi güvenlik alanlarının yanı sıra lojistik destek, gıda temini, hasar gören yapıların onarımı ve sağlık hizmetleri gibi birçok farklı alanda görev alabilecek.

Kampanyaya katılmak isteyenlerin Tahran genelindeki Besic noktalarına başvurarak kayıt yaptırabileceği belirtilirken, çağrının 12 yaş ve üzeri gönüllüleri kapsaması dikkat çekti.

İran’da Devrim Muhafızları’na bağlı olarak faaliyet gösteren Besic milis gücü, geçmişte de geniş katılımlı sivil destek organizasyonlarıyla biliniyordu.