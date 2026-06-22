İran Milli Takımı'nın basın ekibinden yapılan açıklamaya göre, soyunma odasına bırakılan notta, "Binlerce yıl önceki antik İran'dan günümüzün uygar İran'ına kadar, İran'ın ruhu canlı ve sarsılmaz bir şekilde devam ediyor. Los Angeles'a gururlu bir şekilde geldik ve onurlu, haysiyetli bir şekilde yarıştık. Misafirperverliğin için teşekkürler Los Angeles. Her İranlıya bu 180 dakika boyunca ruhunu, kalbini, sesini İran için verdiğinden dolayı teşekkürler. Barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle." ifadeleri kullanıldı.
İran'dan soyunma odasında dikkat çeken mesaj
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2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci hafta mücadelesinde Belçika ile golsüz berabere kalan İran Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın ardından Los Angeles Stadı'ndaki soyunma odasında dikkat çeken bir mesaj bıraktı.
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