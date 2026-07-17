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ABD ile İran arasında karşılıklı saldırılar ve misillemeler sürerken, İran yönetiminin ülkenin Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgeleri ile Irak sınırına yönelik askeri sevkiyatını hızlandırdığı bildirildi. T24'ün Birleşik Arap Emirlikleri merkezli El Hurra'nın haberinden aktardığına göre, Devrim Muhafızları hem sınır hattına ilave birlikler ve ağır silahlar konuşlandırıyor hem de İran karşıtı Kürt örgütlerinin olası ortak hamlelerine karşı hazırlıklarını artırıyor.

Kürt gruplarının olası saldırılarını engellemek için bölgeye ağır silah desteğinde ordu güçleri ve eğitimli Devrim Muhafızları güçlerini sevk edilirken yapılan askeri sevkiyatın kapsamlı bir kara harekatına dönüşebileceği belirtiliyor.

ABD-İsrail-İran eksenindeki çatışmaların başlamasından yaklaşık bir hafta önce, 22 Şubat'ta altı önde gelen İranlı Kürt örgütü ortak bir siyasi ve askeri ittifak kurduklarını duyurmuştu.