İran’dan ABD ve İsrail’in enerji altyapısına yönelik saldırılarına sert tepki geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, çatışmaların yeni bir aşamaya geçtiğini açıkladı.

Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son saldırıların sahadaki gelişmelerle bağlantılı olduğunu savunarak, “Düşman sahadaki yenilgilerini gizlemek için altyapılara saldırıyor” ifadelerini kullandı.

Saldırıların ağır sonuçlar doğuracağını belirten Galibaf, “Artık göze göz, dişe diş denklemi yürürlüktedir ve çatışmada yeni bir aşama başlamıştır” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da enerji altyapısının hedef alınmasını sert sözlerle eleştirdi. Pezeşkiyan, bu tür saldırıların durumu daha da karmaşık hale getireceğini vurgulayarak, “Tüm dünyayı etkileyebilecek kontrol edilemez sonuçlara yol açabilir” değerlendirmesinde bulundu.

İranlı yetkililerin açıklamaları, bölgede gerilimin daha da tırmanabileceğine işaret etti.