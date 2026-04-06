İran Atom Enerjisi Kurumu, akşam saatlerinde düzenlenen saldırılara ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Açıklamada, Yezd eyaletine yönelik saldırılarda Ardakan’daki sarı kek üretim tesisinin vurulduğu bildirildi.

“ULUSLARARASI İHLAL” VURGUSU

Kurum, söz konusu saldırıların barışçıl nükleer tesislerin dokunulmazlığını açık şekilde ihlal ettiğini belirtti. Açıklamada, bu tür hedeflerin uluslararası hukuk açısından korunması gerektiğine dikkat çekildi.

İran Atom Enerjisi Kurumu, saldırının yalnızca tesisle sınırlı kalmadığını, reaktör yakıtı tedarik zinciri ile nükleer tıp alanındaki gelişmeleri de hedef aldığını ifade etti. Olayla ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.