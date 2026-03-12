İran Silahlı Kuvvetleri, Umman’ın Salala Limanı’nda yakıt tanklarının insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı saldırıyla bağlantılı oldukları yönündeki iddiaları yalanladı.

İran Silahlı Kuvvetleri bünyesinde savaş operasyonlarını yürüten Hatemu’l Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Zülfikari, Umman’daki olayın “oldukça şüpheli” göründüğünü belirterek İran’ın gelişmeleri soruşturduğunu ifade etti.

UMMAN’IN EGEMENLİĞİNE SAYGI VURGUSU

Zülfikari, İran Silahlı Kuvvetlerinin Umman’ın güvenliği ve ulusal egemenliğine saygı duyduğunu vurguladı. İranlı yetkili, iki ülke arasındaki dostane ilişkilere de dikkat çekti.

Umman resmi haber ajansı ONA’nın haberine göre, Salala Limanı’ndaki yakıt tankları gece saatlerinde İHA’larla hedef alındı. Ülkenin hava sahasında bazı İHA’ların düşürüldüğü belirtilirken, saldırıda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

SON DÖNEMDE BENZER İDDİALAR

İran yönetimi daha önce de 3 Mart’ta Umman’daki Dukm Ticaret Limanı’na yönelik saldırıyla bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti. Tahran ayrıca Suudi Arabistan’daki Ras Tenura petrol tesisine yönelik saldırıyla ilişkilendirilmeyi de kabul etmemişti.

ABD ve İsrail saldırılarına karşılık verdiğini açıklayan İran, son dönemde İsrail’in yanı sıra bölgedeki bazı ABD üslerini hedef aldığını duyurmuştu. Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Kuveyt’teki ABD üslerinin de hedef alındığı saldırılarla bölgedeki gerilim tırmanmıştı.