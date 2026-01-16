Savunmasanayist'te yer alan habere göre, İran, Ukrayna - Rusya savaşına destek amacıyla Moskova’ya yaklaşık 3 milyar dolar değerinde füze tedarik etti. Batılı bir güvenlik yetkilisi söz konusu tedariklerin, savaş başlamadan önce imzalanan sözleşmelere dayandığını bildirdi.

Konuşan Batılı güvenlik yetkilisi, Ekim 2021’den itibaren Moskova ile yapılan balistik ve hava savunma füzelerine yönelik sözleşmelerin toplam tutarının yaklaşık 2,7 milyar dolar olduğunu belirtti. Bu sözleşmelerin, Şubat 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan önce yürürlüğe girdiği ifade edildi.

MÜHİMMAT VE SİSTEMLER

Değerlendirmeye göre söz konusu tedarikler kapsamında, yüzlerce Fath-360 taktik balistik füze, yaklaşık 500 adet diğer kısa menzilli balistik füze ile hava savunma sistemleriyle bağlantılı yaklaşık 200 adet karadan havaya füze yer aldı. Ayrıca İran’ın milyonlarca mermi ve top mühimmatı da teslim ettiği aktarıldı. Bu rakamların, Moskova’nın Tahran’dan tedarik ettiği tüm askeri teçhizatı kapsamadığı, ilave ekipman tedariklerinin de beklendiği belirtildi.

Tahran’ın, Shahed-136 tipi kamikaze insansız hava araçlarını da tedarik ettiği ve Rusya’nın bu sistemleri ülke içinde “Geran-2” adıyla üretmesini mümkün kılan teknolojiyi paylaştığı bildirildi. Bu iş birliğinin, 2023 yılının başında imzalanan 1,75 milyar dolarlık bir sözleşmenin parçası olduğu kaydedildi.

4 MİLYAR DOLARLIK HARCAMA

Değerlendirmeye göre Rusya, 2021’in sonlarından bu yana İran menşeli askeri ekipmanlara 4 milyar doların üzerinde harcama yaptı. Moskova ile Tahran arasındaki ilişkilerin, Ukrayna savaşı sonrasında daha da yakınlaştığı, bu sürecin Rusya’ya yönelik kapsamlı yaptırımları tetiklediği ve Kremlin’in Batı ile Soğuk Savaş’tan bu yana en ciddi karşı karşıya gelişlerinden birini yaşadığı ifade edildi.

ARKA PLAN

Devam eden protestoları bastıran ve nükleer programı nedeniyle Batı tarafından izole edilmesinden rahatsızlık duyan İran’ın, 2010’lu yıllardan itibaren Rusya ile ilişkilerini derinleştirmeye yöneldiği aktarıldı. İran, Ocak 2025’te Rusya ile stratejik ortaklık anlaşması imzaladı; ancak bu anlaşmanın karşılıklı savunma paktı içermediği belirtildi. Moskova’nın, geçen yıl İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sırasında Tahran’a somut bir destek sunmadığı da değerlendirmede yer aldı.