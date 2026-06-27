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Kaynak: AA

Seattle Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan Mısır, 5. dakikada skor üstünlüğünü yakaladı. Sağ kanattan gelişen organizasyonda Trezeguet'in ceza alanına gönderdiği ortaya Salah'ın vuruşunu kaleci Beiravand çıkardı. Dönen topu ceza sahası dışındaki Saber tamamladı ve sert şutuyla fileleri havalandırdı: 1-0.

Golden sonra baskısını artıran İran, 9. dakikada penaltı kazandı. Ceza sahasında Monem'in müdahalesiyle Mohebi yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Taremi'nin vuruşunu kaleci Shobeir kurtararak gole izin vermedi.

İran, beraberliği 14. dakikada yakaladı. Orta sahadan taşıdığı topla ceza yayı önüne kadar ilerleyen Mohammedi'nin şutunu Shobeir çeldi. Pozisyonu iyi takip eden Rezaeian, dönen topu yakın mesafeden ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarı karşılıklı atılan gollerle eşitlikle tamamlandı.

İkinci devrede oyunun kontrolünü büyük ölçüde eline alan İran, galibiyet golüne yaklaşan taraf oldu. 90. dakikada soldan kullanılan kornerde Taremi'nin kafa vuruşunda top direğe çarparak oyun alanını terk etti.

Uzatmaların üçüncü dakikasında İran bir kez daha ağları buldu. Ezatolahi'nin serbest vuruşunda Shobeir'in uzaklaştıramadığı topu Taremi tamamlamak istedi. Savunmadan seken meşin yuvarlağı Khalilzadeh filelere gönderdi ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt kararı verildi ve gol iptal edildi.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Mısır, 5 puanla grubunu ikinci sırada tamamlayıp adını üst tura yazdırdı. Üç maç sonunda 3 puanda kalan İran ise üçüncü sırada yer aldı. İran'ın turnuvadaki geleceği, diğer gruplarda oluşacak puan durumu ve averaj hesaplarının ardından netleşecek.