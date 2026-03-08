ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ederken, Tahran yönetiminden petrol piyasalarını yakından ilgilendiren bir açıklama geldi.

İran Devrim Muhafızları’na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, İran’ın yakıt ve enerji altyapısına yönelik saldırılara sert tepki gösterdi.

Zülfikari, saldırılarda sivil altyapının da hedef alındığını öne sürerek ABD ve İsrail’i suçladı. İranlı yetkili, Tahran’ın şimdiye kadar benzer karşılıklar vermekten kaçındığını ancak saldırıların sürmesi halinde farklı adımlar atılabileceğini ifade etti.

PETROL FİYATI UYARISI

Enerji piyasalarına ilişkin dikkat çeken bir mesaj veren Zülfikari, petrol fiyatlarının ciddi şekilde yükselebileceğini belirtti. Zülfikari, “Eğer petrolün varil fiyatının 200 doların üzerine çıkmasına dayanabilecekseniz bu oyunu sürdürün” diyerek Batı’ya uyarıda bulundu.

IRAK’TA ÜRETİM DÜŞTÜ

Öte yandan Irak Petrol Bakanlığı yetkilileri de bölgedeki gelişmelerin üretimi etkilediğini açıkladı.

Yapılan açıklamada Irak’taki petrol üretiminin son saldırıların ardından günlük 3,3 milyon varilden 1,3 milyon varile kadar gerilediği ve üretimde yaklaşık yüzde 60’lık düşüş yaşandığı bildirildi.

Basra yakınlarındaki Bercisiye petrol sahasının insansız hava araçlarıyla hedef alındığı, bazı depolarda hasar oluştuğu ancak üretim tesislerinin büyük ölçüde etkilenmediği ifade edildi.