İran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun basın toplantısı düzenlediği sırada İsrail'in kuzeyine füzelerle misilleme yaptı. İsrail ordusundan gerçekleştirilen açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı ifade edildi.

BÖLGEDE SİRENLER ÇALIYOR

Açıklamada, sığınaklara girilmesi ve talimatlara uyulması gerektiği ifade edildi. İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İran füzelerinin İsrail'in kuzeyini hedef aldığı ve bölgenin tamamında sirenlerin çaldığını belirtti.

İran misillemesinin, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun basın toplantısı düzenlediği sırada gelmesi dikkati çekti. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, misillemenin ardından düşme ihbarı alınan bölgelere ekiplerin sevk edildiğini, daha sonra gelişmeler hakkında güncelleme yapılacağını açıkladı.

İRAN 80 ASKERİ NOKTA VE RAFİNERİLERİ VURDU

İran, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 63’üncü ve 64’üncü dalgaları kapsamında İsrail’deki 80 askeri nokta ile Ben Gurion ve Hayfa’daki rafinerinin de aralarında bulunduğu noktaların hedef alındığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 63’üncü ve 64’üncü dalgalarına ilişkin açıklamada bulundu. Zülfikari, 63’üncü dalga kapsamında hedef alınan noktalara ilişkin yaptığı açıklamada, "İşgal altındaki toprakların güneyi, merkezi ve iç kesimlerinde bulunan Rişon LeTsion ve Ramla, Eilat, Ramat Gan, Beni Brak, Bat Yam ve Holon’u kapsayan toplam 80 askeri ve destek noktası, nokta atışı sistemler, çoklu başlıklı füzeler ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) vuruldu" ifadelerini kullandı.

64’ÜNCÜ DALGADA BEN GURİON VE HAYFA HEDEF ALINDI

Zülfikari, 64’üncü dalganın ise bugün sabah erken saatlerde başladığını belirterek, "64’üncü dalga kapsamında Siyonist rejimin ana toplanma ve askeri lojistik merkezi olan ve yakıt ikmal unsurlarını barındıran Ben Gurion, Hayfa’daki birlik toplanma alanları ve rafineriler ile Rişon LeTsion’daki hedefler, Kadir, Emad, Hayberşekan ve çok başlıklı 9 adet Hürremşehr füzesiyle vuruldu. Ayrıca ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait 5’inci Filo Karargahı da orta menzilli sıvı ve katı yakıtlı sistemlerle hedef alındı" ifadelerini kullandı.

"SAHADAKİ MALİYETLER TELAFİ EDİLEMEZ"

Açıklamasında sahadaki duruma da değinen Zülfikari, "63’üncü dalganın başlangıcından bu yana işgal altındaki topraklarda yaşayan 5 milyondan fazla kişi uzun süre sığınaklarda kalmak zorunda kaldı. Ayrıca sabah saatlerinden itibaren önemli noktalar İHA’larla hedef alındı. Düşmanlar sahada katlanılan maliyetlerin sanal söylemlerle telafi edilemeyeceği bilinmelidir" dedi.