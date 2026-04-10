İran Devrim Muhafızları Ordusu, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılması beklenen görüşmeler öncesinde dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

İran heyetinin akşam saatlerinde Pakistan’a ulaşmasının beklendiği süreçte, güvenlik gerekçesiyle ev sahibi ülkenin özel önlemler aldığı bildirildi.

'TETİKTEYİZ' MESAJI

Müzakereler öncesi yapılan yazılı açıklamada, İran’ın askeri kapasitesinin hazır ve teyakkuz halinde olduğu vurgulandı.

Açıklamada, geçmişte yaşanan çatışmalara atıf yapılarak, silahlı kuvvetlerin tam donanımlı olduğu ve olası tehditlere karşı hazırlık seviyesinin yüksek tutulduğu ifade edildi.

ABD VE İSRAİL’E SERT SÖZLER

Açıklamada ABD ve İsrail’e yönelik sert ifadeler yer aldı. İran’ın askeri gücü ve direniş hattının kararlılığına vurgu yapılarak, dış tehditlere karşı geri adım atılmayacağı belirtildi.

İran’ın “meşru haklarından vazgeçmeyeceği” ifade edilirken, geçmişteki çatışmalarda elde edilen askeri başarıların hatırlatılması istendi.

HÜRMÜZ BOĞAZI VURGUSU

Metinde Hürmüz Boğazı’nın kontrolüne ilişkin dikkat çekici mesajlar da yer aldı.

İran’ın bu bölgedeki hakimiyetini sürdürme kararlılığı dile getirilirken, ülkeye yönelik saldırıların karşılıksız kalmayacağı ifade edildi.

BÖLGESEL GERİLİM UYARISI

Açıklamada ayrıca Hizbullah ve Lübnan’a yönelik olası saldırılara da değinilerek, bu tür gelişmelere “ezici ve acı verici” karşılık verileceği belirtildi. İran halkına ise birlik çağrısı yapılarak, dış müdahalelere karşı dikkatli olunması istendi.

Söz konusu açıklama, bölgedeki diplomatik temaslar öncesinde tansiyonun yüksek seyrettiğine işaret etti.