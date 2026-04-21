İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bağhay, İran devlet televizyonu IRIB’e verdiği demeçte, İran’ın Pakistan’da yapılması planlanan görüşmelere katılıp katılmama konusunda henüz nihai bir karar vermediğini açıkladı.

“NEDENİ KABUL EDİLEMEZ EYLEMLER”

Bağhay, bu durumun nedenini “Amerikan tarafının çelişkili mesajları, tutarsız davranışları ve kabul edilemez eylemleri” olarak değerlendirdi.

“KARAR GALİBAF’IN ELİNDE”

Ayrıca İran gemilerine yönelik saldırıları uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak kınayan Bağhay, İslamabad’daki müzakerelere katılım kararının Muhammed Bakır Galibaf’ın yetkisinde olduğunu vurguladı.

“TEHDİT ALTINDA MÜZAKERE ETMEYECEĞİZ”

İran Meclis Başkanı Galibaf, Tahran’ın “tehdit altında müzakere etmeyeceğini” belirtirken, Donald Trump ise bir uzlaşma sağlanamaması halinde İran’ın enerji santralleri ve köprülerine yönelik yeni bir bombardıman dalgası başlatılabileceği uyarısında bulundu.