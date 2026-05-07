İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ve İsrail ile yaşanan gerilimin sona erdirilmesi için diplomatik seçenekleri değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi. ABD ile İran arasında yaptırımlar ve nükleer faaliyetler konusunda geçici bir uzlaşıya yaklaşıldığı iddiaları da gündeme geldi.

ABD’YE GÜVENSİZLİK MESAJI

İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Pezeşkiyan, İran halkının haklarının korunmasının öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Diplomatik çözüme açık olduklarını belirten Pezeşkiyan, buna rağmen ABD yönetimine yönelik güvensizliklerinin sürdüğünü ifade etti.

Pezeşkiyan, ABD’yi görüşmeler devam ederken İran’a yönelik saldırılar düzenlemekle suçladı ve bu durumu “İran’ı sırtından bıçaklamak” şeklinde nitelendirdi.

AXIOS’UN İDDİASI

Axios’un haberinde, ABD ile İran’ın çatışmaları sonlandırmayı hedefleyen tek sayfalık bir mutabakat metni üzerinde anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.

Habere göre İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine geçici moratoryum uygulaması, buna karşılık ABD’nin yaptırımları kaldırması planlanıyor. Ayrıca Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş kısıtlamalarının kaldırılması da olası anlaşma maddeleri arasında yer alıyor.

TAHRAN’IN YANITI BEKLENİYOR

CNN’e konuşan bir bölgesel kaynak, İran’ın ABD destekli teklife ilişkin yanıtını perşembe günü arabulucular aracılığıyla iletmesinin beklendiğini aktardı.

Tarafların kapsamlı bir uzlaşıya önceki dönemlere kıyasla daha yakın olduğu değerlendirilirken, görüşmelerin yeni bir nükleer müzakere çerçevesi oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

“EN ÖNEMLİ İLERLEME” DEĞERLENDİRMESİ

Axios’un ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, son temasların çatışmaların başlamasından bu yana kaydedilen en önemli ilerleme olarak görüldüğü ifade edildi.

Buna rağmen henüz kesin bir anlaşmaya varılmadığı, müzakerelerin kritik aşamada sürdüğü kaydedildi.