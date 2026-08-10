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İran devlet televizyonuna göre, Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bekayi, "Aramızda derin dini, tarihi ve medeniyet bağları bulunan üç ülke Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan söz konusu olduğundan, bu anlaşmanın İran'a karşı olduğuna dair endişe duymamız için bir neden bulunmuyor." dedi.

İran'a komşu Türkiye ve Pakistan'ın halkları arasındaki dostluk ve kültürel bağlara işaret eden Bekayi, söz konusu anlaşmanın, bölge ülkelerinin ABD'nin ve bölge dışındaki bazı aktörlerin güvenlik sağlama iddiasına itimat edemeyecekleri sonucuna varmalarının bir göstergesi olduğunu ifade etti.