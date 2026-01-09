İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Lübnan’daki temasları kapsamında Meclis Başkanı Berri ve Başbakan Selam ile ayrı ayrı görüşmelerde bulundu.

Erakçi, Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki ofisinde Meclis Başkanı Nebih Berri ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İran’ın Lübnan ile her düzeyde ve her alanda en iyi ilişkileri kurma arzusunda olduğunu belirten Erakçi, “Bu ziyaret sırasında Lübnan ile ilişkilerimizde çeşitli alanlarda yeni bir sayfa açmaya çalıştık.” dedi.

Erakçi, İsrail tehdidine de değinerek, “İsrail tehdidi ve bununla nasıl mücadele edileceği konusunda Lübnan ve İran arasında ortak bir anlayış bulunmaktadır.” ifadesini kullandı.

Ülkesindeki protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erakçi, İran’da yaşanan gelişmelerin, Lübnan’da 2019’da yaşanan ekonomik krize benzediğini kaydederek, bunun temel nedeninin döviz kurundaki artış olduğunu söyledi.

Erakçi, İran’ın da benzer bir sorunla karşı karşıya olduğunu ve hükümetin çözüm için görüşmelere başladığını belirterek, "​​​​​​​Amerika ve İsrail, İran'daki mevcut karışıklığın arkasında olduklarını ilan etti. İran'daki barışçıl protestoları şiddet sarmalına çekmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Suriye konusuna da değinen Erakçi, İran’ın tutumunun “Suriye’nin bağımsızlığını, birliğini ve istikrarını desteklemek” olduğunu ifade ederek, “Suriye’nin bölünmesine yönelik her türlü girişimi reddediyoruz. Suriye topraklarının her türlü işgaline karşıyız ve bunun sona ermesini istiyoruz.” dedi.

LÜBNAN BAŞBAKANI SELAM İLE DE GÖRÜŞTÜ

Erakçi daha sonra, Beyrut şehir merkezindeki hükümet binasında Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkiler ele alınırken Selam, ulusal egemenliğe karşılıklı saygı ve iç işlerine karışmama ilkeleri temelinde İran ile “sağlam ilişkiler” kurma konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Erakçi ise Lübnan ziyaretinin, özellikle ekonomik ve ticari alanlarda iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi ve geliştirmeyi amaçladığını ifade etti.

Selam’ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in saldırgan politikalarının bölgeyi, özellikle de Lübnan’ı tehdit eden tehlikelere yol açtığına dikkat çekilerek, bu zorluklarla mücadelede Lübnan’daki farklı siyasi taraflar, özellikle de Hizbullah arasında anlayışın öneminin vurgulandığı belirtildi.

Bu kapsamda Selam, aralarında Hizbullah milletvekillerinin de bulunduğu milletvekillerinden iki kez güvenoyu alan hükümetin, bakanlar bildirisini uygulamakta kararlı olduğunu Erakçi’ye iletti.

Selam ayrıca, “savaş ve barış kararının tamamen hükümete ait olduğunu ve hükümetin silahların yalnızca kendi kontrolünde olmasını sağlamak için çalışması gerektiğini” açık şekilde vurguladı.

Erakçi, dün başlayan iki günlük resmi ziyareti kapsamında Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Dışişleri Bakanı Yusuf Recci ve Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım ile de görüşmüştü.