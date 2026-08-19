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Kaynak: AA

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında Abdullahi’nin değerlendirmelerine yer verildi. Abdullahi, Basra Körfezi’nin güney kıyısında bulunan ülkelerin, topraklarını İran’a karşı kullanmasına ABD’nin izin verilmeyeceğine ilişkin açıklamalarını hatırlattı.

Buna rağmen İran’ın bölgedeki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürdüğünü belirten Abdullahi, Körfez ülkelerinin tutumunun dikkatle takip edildiğini ifade etti.

Abdullahi, bölgedeki askeri üslerde, özellikle havada yakıt ikmal uçakları başta olmak üzere çok sayıda ABD askeri uçağının bulunmasının, ev sahibi ülkelerin bilgisi dışında gerçekleşmesinin mümkün görünmediğini ifade etti.

ABD'ye olası destek konusunda bölge ülkelerini uyaran Abdullahi, "ABD'nin saldırgan ordusuna yönelik her türlü yardım ve kolaylaştırıcılık, Amerikan askeri güçleriyle işbirliği anlamına gelir." ifadesini kullandı.

Abdullahi, bölge ülkelerinin İran'a yönelik olası askeri operasyonlarda ABD'ye hiçbir şekilde destek sağlamaması gerektiğini vurguladı.