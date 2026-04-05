ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir F-15 savaş uçağı İran’da Cuma günü düşürüldü. Uçağın pilotlarından biri kurtarılırken ikinci pilotu arama çalışmaları devam etti. ABD Başkanı Trump sabah erken saatlerden yaptığı açıklamada ikinci pilotun kurtarıldığını duyurdu. ABD basını, pilotun komandolar tarafından alındığını yazdı.

Ancak İran yönetimi pilotla ilgili kafaları karıştıran bir açıklama yaptı. Buna göre ABD’nin pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, İran tarafından düşürülen F-15 savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." dedi.

İran basınının, Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'na dayandırdığı haberine göre Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıkları yönündeki açıklamasını reddetti.

Zülfikari, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." ifadesini kullandı.

DÜŞÜRÜLEN UÇAKLARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (IRGC) resmi internet sitesi Sepah News tarafından 5 Nisan 2026’da paylaşılan fotoğraflarda, İran’ın merkezinde düşen uçakların enkazı ve kalıntılarını görülüyor.

İran ordusu yaptığı açıklamada C-130 tipi uçağın yanı sıra ABD'ye ait iki Black Hawk helikopterinin de düşürüldüğü belirtildi. Hatemül Enbiya Merkez Karargahı SözcüsüZülfikari, "Uçaklar alevler içinde yanıyor." dedi.

Öte yandan İran'dan gelen açıklama sonrası Tahran sokaklarında yer alan bir afiş dikkat çekti. Afişte, “Hürmüz Boğazı kapalı kalacak; Basra Körfezi’nin tamamı bizim avlanma alanımızdır.” ifadeleri yer aldı.