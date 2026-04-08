İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail’in geçtiğimiz gün ilan edilen 15 günlük ateşkesi ihlal ederek Lübnan’a düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in taraflara itidal çağrısını alıntılayan Erakçi, “İran–ABD ateşkesinin şartları açık ve nettir: ABD bir seçim yapmak zorundadır. Ya ateşkes ya da İsrail üzerinden sürdürülen savaş. İkisine birden sahip olamaz” dedi.

Erakçi ayrıca, “Dünya, Lübnan’daki katliamları görüyor. Top artık ABD’nin sahasında. Dünya, verdiği taahhütlere uyup uymayacağını izliyor” ifadelerini kullandı.