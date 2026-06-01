Orta Doğu'da gerilimi artıracak yeni bir açıklama İran'dan geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatem el-Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesini hedef alması durumunda karşılık vereceklerini duyurdu.

İran basınında yer alan haberlere göre Abdullahi, olası bir saldırı halinde İsrail'in kuzeyi ile askeri noktaların hedef alınacağını belirtti.

"BÖLGEYİ TERK EDİN" ÇAĞRISI

İranlı komutan, İsrail'in kuzeyinde yaşayan sivillere de çağrıda bulunarak, olası saldırılardan zarar görmemeleri için bölgeyi tahliye etmelerini istedi.

Açıklama, İsrail ordusunun Beyrut'un Dahiye bölgesindeki bazı noktalara yönelik tahliye uyarısı yapmasının ardından geldi. İsrail yönetimi, bölgede saldırı düzenlenebileceğini belirterek sivillerden evlerini terk etmelerini istemişti.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da sabah saatlerinde orduya Dahiye bölgesine yönelik hava saldırıları düzenlenmesi talimatını vermişti.

Karşılıklı açıklamalar, bölgedeki tansiyonun daha da yükseldiğine işaret ederken, gözler tarafların atacağı yeni adımlara çevrildi.