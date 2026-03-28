Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail’in son dönemdeki askeri adımlarını değerlendirdi.

Kalibaf, Eyal Zamir’in güvenlik kabinesinde yaptığı “İsrail ordusu çökme riskiyle karşı karşıya” uyarısına atıfta bulunarak, “İsrail Genelkurmay Başkanı ‘10 kırmızı bayrak kaldırıyorum, İsrail Savunma Kuvvetleri kendi içine çökecek’ dedi. Siyonist rejim, gerilimi tırmandırarak ve İran’ın sanayi altyapısını hedef alarak bu uyarıları görmezden geliyor. Ancak İran’ın vereceği sert yanıt, bu süreci daha da hızlandıracaktır” ifadelerini kullandı.

PERSONEL KRİZİ VE ALARM DURUMU

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in daha önce katıldığı güvenlik kabinesi toplantısında, İsrail Savunma Kuvvetleri bünyesinde ciddi personel sıkıntısı yaşandığına dikkat çektiği belirtildi.

Zamir’in, artan operasyonel yük ve asker açığı nedeniyle ordunun “çökme riskiyle karşı karşıya” olduğunu ifade ettiği, “IDF kendi içine çökmeden önce 10 uyarı bayrağı kaldırıyorum” dediği aktarıldı. Ayrıca zorunlu askerlik ve yedeklik sistemine yönelik yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, “Çok geçmeden IDF rutin görevlerine hazır olmayacak ve yedek sistem de işlevini yitirecek” değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi.