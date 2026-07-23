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Kaynak: AA

İran ile Batı arasındaki gerilim yeni bir boyut kazandı. İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin askeri üslerini ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarında kullanılmasına izin vermesine sert tepki gösterdi.

"ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK İHLALİ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere yönetiminin aldığı kararın Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ile uluslararası hukukun temel ilke ve kurallarını açık şekilde ihlal ettiği öne sürüldü.

Açıklamada, BM Genel Kurulu'nun saldırının tanımına ilişkin 3314 sayılı kararına atıfta bulunularak, İngiltere'nin tutumunun İran'a yönelik "saldırganlık eylemi" kapsamında değerlendirileceği ifade edildi.

ABD VE İSRAİL'E DESTEK SUÇLAMASI

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İsrail ile birlikte İran'a yönelik yürüttüğü askeri saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu savundu.

Açıklamada, bu saldırıların hazırlanmasına veya uygulanmasına katkı sağlayan tarafların "saldırı suçu ve savaş suçlarına ortak olmak" anlamına gelecek bir sorumluluk üstleneceği iddia edildi.

İNGİLTERE'YE GEÇMİŞ ÜZERİNDEN ELEŞTİRİ

Tahran yönetimi, İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olmasına rağmen askeri saldırıları kınamak yerine ABD ve İsrail'e destek verdiğini öne sürdü.

Açıklamada ayrıca, İngiltere'nin tutumu; 1953 darbesi, İran-Irak Savaşı sırasında Saddam Hüseyin'e verilen destek, İran'a yönelik yaptırımlar ve Devrim Muhafızlarıyla ilgili son kararlar ile birlikte değerlendirildi.

"SONUÇLARINDAN SORUMLU OLACAKLAR"

İran Dışişleri Bakanlığı, İran'a yönelik askeri saldırıya herhangi bir şekilde katkı sağlayan tüm tarafların bunun sonuçlarından sorumlu olacağını vurguladı.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından İngiliz askeri üslerinin ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarında kullanılmasına onay verdiği belirtilmişti.