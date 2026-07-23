Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında İngiltere’deki Fairford Hava Üssü’nü kullandığını öne sürerek dikkat çeken bir açıklama yaptı.

“MEŞRU HEDEFİMİZDİR”

Yapılan açıklamada, İran’a yönelik saldırılar için kullanılan tüm üslerin hedef alınabileceği belirtilerek, “Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin de açıkladığı gibi İran’a saldırı için kullanılan her üs bizim meşru hedefimizdir” ifadelerine yer verildi.

İNGİLTERE’YE TEPKİ

Açıklamada, ABD’ye ait B-1 tipi bombardıman uçaklarının İngiltere’deki Fairford Hava Üssü’nden kalktığı iddia edilirken, bu duruma izin verdiği ileri sürülen İngiltere’ye tepki gösterildi.

ABD’nin, Hint Okyanusu’ndaki savaş gemilerinde bulunan seyir füzesi stoklarının azalmasının ardından son saldırılarında bu üssü kullandığı öne sürüldü.

DIŞİŞLERİ DE KINAMIŞTI

İran Dışişleri Bakanlığı da daha önce yaptığı açıklamada, İngiltere’nin askeri üslerini ABD’nin İran’a yönelik saldırıları için kullandırma kararını sert şekilde kınamıştı.