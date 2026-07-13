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Kaynak: AA

İran ile ABD arasındaki gerilim gittikçe artıyor. Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda iki gemiye müdahale edildiğini açıkladı.

Gemilere dair sistemlerini kapatarak İran'ın belirlediği rota dışında Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalıştığı ve Devrim Muhafızları Ordusu'nun her iki gemiyi de durdurduğu ifade edildi.

Bu gelişme üzerine ABD ordusunun İran'ın güney kıyılarına saldırı gerçekleştirdiği, İran Silahlı Kuvvetleri'nin misilleme olarak Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü'nde bulunan füze ve yakıt depolarını füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığı belirtildi.