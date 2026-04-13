ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ateşkesin ilan edilmesiyle bir süredir durduruldu. İran'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik kapatma girişimleri tüm dünyada yankı bulurken ABD, abluka hamlesi yapacağını açıkladı.

Hürmüz Boğazı’na ilişkin ülke basınına açıklama yapan İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, boğazın kontrolünün sonsuza kadar İran ve bölge ülkelerinin elinde kalacağını ifade etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI VURGUSU

Telayi Nik, açıklamasında, “Hürmüz Boğazı’nın kontrolü sonsuza kadar İran’ın ve bölgenin elinde kalacak” ifadelerini kullandı.

Stratejik öneme sahip su yolunun güvenliği ve hakimiyetine ilişkin bu mesaj, bölgesel dengelere dair önemli bir çıkış olarak değerlendirildi.

'DIŞ GİRİŞİMLER BAŞARISIZ OLDU'

ABD ve İsrail’in İran’daki sistemi devirmeye yönelik çabalarının sonuçsuz kaldığını savunan Telayi Nik, bu süreçlerin ülkeyi daha güçlü hale getirdiğini ileri sürdü.

Açıklamasında, “Bu savaş sırasında düşmanın en gelişmiş uçakları zarar gördü ve yok oldu” ifadelerine de yer verdi.

ABD’NİN ABLUKA KARARI

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla İran’a yönelik deniz ablukası uygulanacağını duyurmuştu.

Açıklamada, İran limanlarına giriş ve çıkışları kapsayan uygulamanın 13 Nisan günü Türkiye saatiyle 17.00 itibarıyla başlayacağı belirtilmişti.

KAPSAM VE UYARILAR

Ablukanın Basra Körfezi ve Umman Körfezi dahil olmak üzere İran’ın tüm liman ve kıyı bölgelerini kapsayacağı, tüm ülkelere ait gemilere ayrım gözetmeksizin uygulanacağı ifade edildi.

Öte yandan, İran dışındaki limanlara gidiş gelişlerde Hürmüz Boğazı’nı kullanacak gemilerin seyrüsefer özgürlüğünün engellenmeyeceği kaydedildi.

ABD yetkilileri, uygulama öncesinde ticari gemilere bilgilendirme yapılacağını ve bölgeden geçecek gemilerin ABD Deniz Kuvvetleri ile iletişim kurmasının tavsiye edildiğini bildirdi.

GÖRÜŞMELER SONUÇSUZ KALMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump İran ile Pakistan'daki görüşmelerin sonuçsuz kalması sonrası Tahran'ın masaya geri dönüp dönmemesinin "umrunda olmadığını" söyledi.

Sonrasında yaptığı bir sosyal medya paylaşımında da İran açıklamaları üzerinden Papa Leo'yu hedef aldı.

Trump, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünen bir Papa istemiyorum" ifadelerini kullandı.