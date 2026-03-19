İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden geçiş ücreti alınmasını öngören bir yasa tasarısını Mecliste görüşülmek üzere hazırlıyor.

Yarı resmi ISNA Haber Ajansının bir milletvekiline dayandırdığı habere göre, tasarı, Hürmüz Boğazı’nın gemi trafiği, enerji geçişi ve gıda güvenliği açısından güvenli bir güzergah olarak kullanılması durumunda, ilgili ülkelerin İran’a geçiş ücreti ve vergi ödemesini şart koşuyor.

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney’in danışmanı Muhammed Muhbir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı için yeni bir sistem tanımlayacağız." ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırılarına karşılık, İran’ın misilleme hamleleri sürerken, Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nı ABD, İsrail ve müttefikleriyle bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı.